Vous avez une Switch et vous n'aimez pas FIFA?

Pas de problème, vous allez sûrement ne pas aimer non plus Legendary Eleven, un jeu de foot de type arcade qui va arriver le 8 juin prochain (en pleine folie de l'E3... idéal pour se faire oublier!) et sur l'Eshop "only".



Le jeu se veut être un hommage du foot des années '70/'90, et a part qu'ils ont très mal orthographiés les sponsors (c'est volontaire, calmez-vous!), le jeu sera peut-être une agréable surprise, qui sait!



Il vous en coûtera 9.99€, et c'est réalisé par Eclipse Games (que je connais pas du tout!)



Parce qu'un trailer vaut mieux qu'un long discours ennuyeux, savourez: