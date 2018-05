Salut Gamekyo !La question m'a traversé l'esprit, grande question existentielle s'il en est, je me devais donc de vous en faire partAu moins cette fois-ci, elle est simple XDLe prochain opus de Smash Bros a été officiellement annoncé, et il a pour l'instant miraculeusement échappé aux leaks et autres rumeurs, quand bien même nous sommes à quelques semaines de l'E3, où il sera sûrement dévoilé plus en détails.On a tendance à considérer la série comme l'un des poids lourds du catalogue Nintendo, pourtant la série n'a pas énormément évolué depuis l'épisode Wii. La sortie de la version WiiU n'aura d'ailleurs pas beaucoup aidé à faire vendre cette dernière, dont on espérait qu'elle décollerait enfin.J'ai moi-même pris la version 3DS, et si le jeu était bon, je n'ai clairement pas ressenti "la claque", comme ont pu l'être l'épisode GameCube (un contenu 10 fois plus gros que l'épisode 64, un système de jeu peaufiné jusqu'à en devenir le meilleur selon pas mal de fans) ou l'épisode Wii (l'un des épisodes les plus fournis en contenu, avec un nombre incroyables de musiques arrangées de divers grands compositeurs vidéoludiques nippons).D'un autre côté, je n'attendais pas grand chose, si ce n'est un mode solo aussi audacieux que "l'émissaire subspatial", et justement bin... je n'avais pas trop d'attentes en fait (ce qui ne m'a pas empêché d'être déçu, notez bien XD). Je pense aussi que la "blasitude" c'était immiscée en moi à l'époque, je n'ai donc pas été émoustillé plus que ça devant le nombre faramineux de personnages et l'arrivé de guests improbables en DLC (je garde néanmoins l'idée que pouvoir jouer avec Mario, Sonic, Megaman, et Pac-man dans un même jeu est un coup de génie absolument incroyable).Au final, qu'est-ce que la série peut encore nous apporter aujourd'hui, si ce n'est la même formule de combats fun et néanmoins techniques avec nos personnages préférés de Nintendo ?Qu'attendez-vous de la série pour son prochain épisode ? Un nouvel épisode sans changer les règles, avec toujours plus de contenu ? Quelque chose qui change de la formule habituelle ? Un mode de jeu précis ? Ou juste voir ENFIN vos personnages favoris présentés dans le jeu ?Pour ma part, au risque de décevoir certains, je m'attends à... rien ^^' Je n'arrive pas trop à voir ce que la série peut proposer de plus, même si elle peut sans doute encore nous étonner. Je serais content de voir certains persos encore trop oubliés par Nintendo (Golden Sun...), mais il y en a déjà un sacré paquet, pas sûr qu'ils arrivent à en rajouter beaucoup plus. Et ça ne changera rien au fait que le jeu est toujours le même.Si Nintendo propose quelque chose avec un contenu équivalent aux opus Wii U et 3DS, perso ça me va amplement. Je prendrais de toute façon sûrement le jeu pour le fun et le multi entre amis (le online c'est mort, puisque payant).Alors, qu'est-ce qui vous hype sur le jeu ?