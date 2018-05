Jeux Vidéos





Vergeben déclare que Ridley sera révélé pour ce titre à venir en tant que personnage jouable à l'E3 2018. Ce serait un tour à 180 intéressant de la part de Masahiro Sakurai puisqu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il croit que Ridley est trop grand pour être un combattant jouable.



Ensuite, il mentionne qu'un nouveau guest représentant Konami, fera son entré. Il fait référence à Simon Belmont de la série Castlevania.



Comme beaucoup s'y attendaient, les Ice Climbers feront un retour. Rappelons que les Ice Climbers ont été coupés de la liste de Smash 4 en raison des limitations de la Nintendo 3DS.



Enfin, Vergeben affirme que le prochain titre de Smash n'aura pas de personnages coupés de Super Smash Bros. 4. Cela comprend tous les personnages invités - Sonic, Mega Man, Pac-Man, Ryu, Cloud et Bayonetta.





Selon eventhubs.com qui de leurs propre avis sont hésitant sur ce leak. D'autant plus que nous nous rapprochons de plus en plus de l'E3. Cependant, cette nouvelle information potentielle peut avoir un certain poids en fonction des antécédents du fraudeur.Vergeben sur Gamefaqs a fait ses preuves en rapportant des informations sur le contenu à venir dans les jeux de combat à la fois correctement et incorrectement.Vous vous souvenez peut-être de cette personne qui a prédit que les Tortues Ninja viendraient en tant que combattant DLC dans Injustice 2 - une annonce qui a été très surprenante pour les fans. Leonardo, Raphaël, Donatello et Michel-Ange composent aujourd'hui le(s) dernier(s) personnage du Fighter Pack # 3.Il a également prédit l'existence de Soul Calibur 6 et de son annonce à la PlayStation Experience, mais cela s'est réellement passé deux jours avant cela lors des Video Game Awards. Fait intéressant, il a spécifiquement nommé Grøh, un nouveau venu dans la série Soul Calibur.Bien que cela ne soit pas encore confirmé, beaucoup ont rapporté des rumeurs entourant le titre de «Star Fox Grand Prix» (Pfff et F-Zero alors ?) qui a également été rapporté par cette personne. Ce jeu est censé être développé par Retro Studios, qui a été remarquablement silencieux depuis un certain temps maintenant.Cela dit, il a également prédit que Sodom ferait partie du cast de Street Fighter 5: Arcade Edition Saison 3. Il a également déclaré avant que Star-Lord, Ms. Marvel, Green Goblin, Wolverine, Cyclops, Psylocke, Magneto, Storm, Deadpool, Doctor Doom, Daredevil, Asura, Lady, Gill, Rashid, Captain Commando, Nina, Deis, Regina, Gene, Vergil, Akuma et Apollo Justice deviendraient jouables dans Marvel vs. Capcom: Infinite.Comme pour toute rumeur ou fuite, il est préférable de tout approcher avec de grosse pincette de sel. Il semble qu'il a récemment commencé à parler de Super Smash Bros. pour le Nintendo Switch.Voici ce qu'il dit:Maintenat à voir si cette rumeur s'avère vrai mais elle me semble crédible à quelques choses près. Et vous ?