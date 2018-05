Voici une Rumeur autour du prochain jeu Pokemon à paraitre sur Nintendo SwitchIl semblerait que seuls les Pokémon de la région de Kanto, donc les 151 premiers Pokémons de toute la franchise, soient présents dans les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli, à la manière des débuts du jeu Pokemon GO. Reste à voir si cette rumeur se confirmera plus tard ou pas…Source : https://nintendosoup.com/rumor-pokemon-lets-go-will-only-feature-the-first-151-pokemon/