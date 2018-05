Je suis dégouté car j'ai un bug dans Horizon.

Voilà j'ai terminé le jeu, les 2 DLC, et toutes les quêtes annexes et toutes les tâches (oui j'ai vérifié sur internet, je les ai toutes faites).



Je pense même avoir tout fait niveau annexes dans le jeu (je ne parle pas de la collection d'objets).



Mon problème : il me manque 1 point de compétences pour améliorer la dernière compétence ! Il en faut 3, j'en ai 2, et j'ai terminé le jeu, plus aucun moyen d'en débloqué.



Je suis dégouté, ça doit être un bug car j'ai retourné la carte du monde et j'ai regardé toutes les soluces.



Pensez vous que si je désinstalle et réinstalle le jeu ça peux aider, ou c'est lié à la sauvegarde et c'est mort ?



Vraiment deg après 80h de jeu !