C'est quand même la première fois qu'un son essaie de me faire sursauter

Voila pour tout ceux qui l'attendait il est déjà dispo au DL sur le game pass depour 18Go et quelque de stockage.Mon jeux de l'annee est enfin arriveaprès une attente aussi longue, j'en ai la tremblote d'excitation, alors les casus diront gna gna gna cette merde.....faites vous plaise en comm si ça vous amuse mais vos avis n'ont clairement aucune valeurSur ce je vous laisse avec la meilleur Ost ever dans un jeu de zombies, et joyeux Decay Day a vous