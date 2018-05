Nouvelle chronique sur l'Atari ST !



Nan je déconne, on va parler d'un beau livre sorti en mai 2016 : Super Famicom : The Box Art Collection sorti aux éditions Bitmap Books !



En effet après le superbe livre Neo Geo : A Visual History, on reste avec l’éditeur anglais Bitmap Books pour un autre livre reçu dans le même colis : Super Famicom : The Box Art Collection. Alors bien sûr tous les textes sont en anglais mais rien de méchant puisque la part belle est faite aux illustrations. Ce qui pour l'époque était un véritable challenge artistique.



Ces derniers avaient un impératif non négligeable : jouer avec le format de la boîte, tout en hauteur. Environ 19 cm de haut pour 10,5 cm de large. Cela a d’ailleurs causé pas mal de souci lors de la localisation américaine ou européenne. Les boîtes étant plus larges que hautes (18 cm sur 12 cm environ). Dans bien des cas, il a fallu faire une nouvelle illustration pour ce format.

De ce fait les puristes considèrent les illustrations originelles japonaises comme étant les plus belles.



L’ensemble fait 276 pages et reprend 250 illustrations emblématiques des boîtes de jeux de la Super Famicom, toutes issues de la collection personnelle de Super Famicom Guy !



On est sur un format carré : 25 cm sur 25 cm et ça a son importance puisque la reproduction est à l'échelle 1:1 !



Ainsi ne soyez pas étonné si vous tombez sur quelques bouses… On est pas sur un livre des 250 meilleurs jeux mais sur les 250 plus beaux visuels Super Famicom. Cette nuance a son importance...





