Depuis un petit moment je voulais donner mon avis sur mon rattrapage concernant certaines exclus PS4 que j'ai raté. Et ça va être bref parce je ne veux pas faire un pavé.La Switch prend la poussière (vivement des bons jeux Nintendo bien ambitieux annoncés à l'E3 comme un bon Starfox Adventure par Retro Studio) Du coup la PS4 est là pour combler le grand manque de bon gros jeux sur Switch.Suite à l'achat de la PS4 pro, j'ai directement commencé par Shadow Of The Colossus :Un remaster de cette qualité, j'en ai rarement vu. Le jeu est vraiment magnifique. Je n'avais jamais touché à ce jeu ni sur PS2 ni sur PS3.Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un des meilleurs jeux de tout les temps, après, il fallait peut être le faire à l'époque de la PS2 pour en prendre plein la tronche.Et on sent qu'il s'agit d'un jeu originaire de la PS2. La prise en main est vraiment très spéciale et typique des jeux de Fumito Ueda (je l'ai remarqué en faisant plus tard The Last Gardian par la suite).Mais cette prise en main un peu lourde et hasardeuse est visiblement volontaire et au service d'une animation réaliste du personnage et d'un gamplay basé sur la physique. C'est un partis pris que j'ai bien aimé après un certain temps d'adaptation. Le tout rend le personnage plus humain et plus vivant.La camera ne m'a pas spécialement gêné, contrairement à beaucoup visiblement. Il faut simplement prendre la main sur la camera avec le stick droit de la dualshokJe ne vais pas rentrer dans les détails du jeux en lui même, le principe etc. Je vais simplement dire que la fin du jeu m'a marqué, je ne m'attendais pas à ça et c'est une très bonne chose.J'ai en suite décidé d'allé vers un tout autre registre en lançant Bloodborne.Et là je dois dire qu'au tout début du jeu, j'ai eu beaucoup de mal à me motiver. La difficulté, la compréhension du jeu en lui même, c'était vraiment pas évident, d'autant plus que je n'ai jamais touché à un Dark Souls. Mais en persévérant, et en cherchant à comprendre les rouages du jeu, j'ai finalement compris que les echos de sang que je perdais tout le temps en crevant étaient en fait à utiliser pour gagner en puissance. A partir de là, une lueur d'espoir m'a traversé le crâne, et j'ai tout torché avec jubilation.Le système d'echo de sang rend la mort plus dangereuse et donne une petite tension qu'on retrouve difficilement ailleurs. Certain boss étaient à se taper contre les murs mais en persévérant et en cherchant la bonne stratégie, tout fini par passer.J'suis entrain d'entamer le new game + avec toujours autant de motivation et de plaisir.Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais ce jeu est pour moi un de mes meilleurs jeux de tout les temps avec RE4 et Zelda OOT, tout simplement.J'ai fini The Last Gardian la semaine dernière. Un grand jeu encore une fois de Fumito Ueda.La bête parait vivante, elle est attachante, attendrissante, elle nous fait pitié par moment et sur ce point, c'est très réussis.Le point jugé négatif par certain, mais qui est totalement justifié, c'est la réactivité et l'obéissance de la bête quand on cherche à lui donner des ordres. Elle a réussie à me rendre fou plus d'une fois à ne pas faire ce que je cherchais à lui montrer, normal c'est une bête sauvage qui commence à peine à être domptée. J'estime que ça fait partie du gameplay du jeu, et qu'il faut prendre son temps. Prendre son temps avec la bête pour ne pas la matraquer d'ordres qui finissent par lui faire tourner la tête, prendre son temps pour lui faire des petites grattouilles de temps en temps afin qu'elle se souvienne qu'on est là et qu'elle peut nous faire confiance.Une deuxième fois, Fumito Ueda a réussi à me surprendre sur la fin, je m'attendais vraiment à autre chose, mais là, il a réussis à faire encore plus poignant que ce que je pouvais imaginer.Pour conclure, j'ai encore pas mal de jeux à faire sur cette très bonne PS4 pro, je prendrais peut être le temps de donner mon avis, mais une chose est sûre, heureusement qu'elle existe cette PS4, des jeux d'une fraîcheur comme je viens d'en faire, c'est rare et je ne retrouve pas d'équivalent actuellement sur une autre console, même pas chez Nintendo !