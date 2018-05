Shacknews > Chef d'oeuvre en devenir.

GameSpot > Dreams est impressionnant

Plusieurs médias ont pu voir Dreams d'un peu plus prêt.http://www.shacknews.com/article/105025/dreams-hands-on-preview-media-molecules-masterpiece-in-the-makinghttps://www.gamespot.com/articles/ps4-exclusive-dreams-is-impressive-but-can-it-also/1100-6459082/Dreams présentera également une campagne. La campagne durera environ trois heures et se concentrera sur un homme nommé Art. Art est un musicien qui a pris beaucoup de mauvaises décisions et est à la recherche de son chanteur principal qu'il a repoussé. La campagne sert de tutoriel à part entière et passe en revue tous les aspects du jeu en jouant les rêves tordus d'Art.Par ailleurs Média Molecule confirme la présence du Jeu à l'E3.