Voici une Information autour du jeu Persona 4 Golden :On dirait qu'un Persona 4 Remaster est sur le point d'être annoncé par le biais du Persona Magazine. En effet, selon eux, un jeu, un anime et un manga devraient voir le jour. Never More est le nom de la chanson qui est joué à la fin du jeu Persona 4, donc il est possible que ça soit le jeu Persona 4 Remaster qui est teasé. Pour rappel, le jeu Persona 4 est sorti en 2008 sur Ps2 puis en 2012 sur PsVita, et a connu trois spin-off : Persona 4 Arena, Persona Q : Shadow of the Labyrinth, Persona 4 : Dancing All Night. Pour célébrer les 10 ans du jeu, ça serait le moment idéal pour cette annonce…Source : https://powerup-gaming.com/2018/05/21/persona-4-remaster-being-teased/