Les beaux jours arrivent, Dresseurs ! Que la météo annonce pluie ou soleil, nous allons fêter l’occasion dans le monde entier en introduisant dans Pokémon GO certains Pokémon spéciaux de la région tropicale d’Alola. Préparez-vous à rencontrer, sous leur forme d’Alola, des Pokémon découverts dans la région de Kanto. Ces variantes uniques sont apparues pour la première fois dans les jeux vidéo Pokémon Soleil et Pokémon Lune, et elles arrivent dans Pokémon GO dans les semaines à venir. Restez à l’écoute pour plus d’informations à ce sujet... et parlez-en à vos amis ! Soyez prudent, et bonne exploration.