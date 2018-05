Quelques "Tear Ring waifus"... Quelques "Tear Ring waifus"...



Encore plus moche que Tear Ring Saga...

... Et qui ont "copié" les franchises pour lesquelles ils ont bosséInafune a été pendant quelque temps confondu comme le créateur de la franchise et du personnage éponyme Mega Man, alors qu'il n'en a été que le character-designer. En 1996 suite au départ du producteur de la franchise, Tokuro Fujiwara, Inafune lui prend sa place pour la production de Mega Man 8 et de opus suivant.C'est sur son blog en 2010 qu'il annonce son départ officiel de Capcom, pour fonder le studio Comcept (qu'on rappelle est aujourd'hui racheté par Level-5). Cela est née de la volonté d'être plus libre et de travailler dans les projets de jeux qu'il aime. Pendant ce temps, chez Capcom on commence a oublier la franchise Mega Man qui reste très demandée par les fans, attendant en vain un 11e opus (finalement révélé l'an dernier soit environ 7 ans après Mega Man 10).En 2013, Inafune crée une campagne de financement sur Kickstarter pour le développement d'une nouvelle franchise inspirée de Mega Man : Mighty N°9, visant à renouer avec le gameplay mixant platformer et shooting. Une campagne victime de son succès car elle fut bouclé rapidement. Cependant, le développement du jeu connait beaucoup de problème et le jeu une fois disponible reçoit des critiques mitigées. Face à cela, Inafune sort un "c'est mieux que rien" qui restera gravé dans le coeur des fans (et des investisseurs sur Kickstarter haha).Tout cela ne l'a pas empêché de lancer, pendant le développement de Mighty N°9, une seconde campagne pour le projet Red Ash inspiré de Mega Man Legends, mais elle a comme par hasard totalement bidé...Igarashi est un jeune développeur qui rejoint Konami dans les années 1990, puis après une dizaine d'années il devient le producteur de la franchise Castlevania.Il quitte Konami en 2014, suite au changement de politique de l'entreprise qui veut se consacrer au marché mobile. Il crée la même année le studio Artplay avec un collaborateur, puis inspiré par Keiji Inafune qui avait quitté Capcom, Igarashi commence une campagne de financement afin de développer un jeu inspiré de la série Castlevania : Bloodstained: Ritual of the Night, prévu pour cette année 2018 si tout se passe bien.Si ces 2 personnalités ont eu une histoire classique (et Igarashi n'a rien à se reprocher contrairement à Inafune) et au final voulaient simple répondre à la demande des fans toujours en attente, ce qui suit est une histoire assez particulière et c'est un peu le coeur de cet article. Je termine par rappeler une affaire encore peu connu aujourd'hui dans la sphère Nintendo.Shouzou Kaga, pour certains vous le savez probablement pas, mais c'est le créateur original de la franchise Fire Emblem, de sa volonté de créer un jeu de stratégie dramatique où le joueur ressent la peine face à la perte d'une personnage. Pour rappel Fire Emblem tient son gameplay d'une autre franchise créé par Intelligent Systems un peu plus tôt : Famicom Wars.Kaga a participé aux développement des 5 premiers opus sorti qu'au Japon, de Shadow Dragon à Thracia 776. Les raisons officielle de son départ sont très peu connues, mais on estime qu'il y a eu une embrouille entre lui, le studio Intelligent Systems et Nintendo. Une très grosse embrouille visiblement puisqu'il n'est même pas cité dans le livre artbook du 25e anniversaire de la franchise. Son départ de chez Intelligent Systems a notamment compliqué le développement de "Fire Emblem 64" et est possiblement une des raisons de son annulation (certaines idées seront réutilisé pour Fire Emblem: The Binding Blade sur Game Boy Advance, dont la préquelle The Blazing Blade sortira pour la première fois pour la franchis en occident.Juste après son départ d'Intelligent Systems, Kaga crée le studio Tirnanog qui avec l'aide d'Enterbrain (célèbre éditeur japonais et créateur du moteur RPG Maker) développera le jeu Emblem Saga sur PlayStation exclusivement pour le Japon.Cependant, Nintendo attend au tournant et poursuit en justice Kaga et son studio pour avoir volé le gameplay de Fire Emblem ainsi que certains artworks de Fire Emblem: Thracia 776. Cependant, la justice donnera finalement raison à Kaga qui est reconnu comme "créateur" et peut donc créer un jeu similaire, mais son studio renomme le jeu en Tear Ring Saga pour éloigner les confusion (mais le jeu restera un gros plagiat de Fire Emblem...). Le jeu sort en 2001 exclusivement au Japon.Tear Ring Saga connait un succès qui poussera Tirnanog et Enterbrain à développer une suite intitulée Tear Ring Saga: Berwick Saga. Cette suite publiée en 2005 sur PlayStation 2 également qu'au Japon connait cependant un bide. L'évolution du studio Tirnanog est trouble, puisque personne ne sait ce qu'il en est advenu du studio depuis (possible rachat par Enterbrain).Cependant Kaga n'est pas "mort" avec Tirnanog. Très récemment, en 2016 Kaga révèle sur son blog personnel le développement de son nouveau jeu Vestaria Saga avec son équipe indépendante nommée "Vestaria Project". Ce projet se base sur Vestaria Chronicle, un projet qu'il avait abandonné plusieurs années après le second opus de Tear Ring Saga. Et vous l'aurez deviné, si j'en parle c'est encore une fois un clone de Fire Emblem, le mec ne pense qu'à cela on dirait (ou a une revanche a prendre ?...). Le premier opus sort au Japon la même année sur PC, et Kaga affirme "qu'il prévoit des suites" à l'avenir...---Bien d'autres développeurs ont quitté leur entreprise pour diverses raisons et pour faire diverses autres choses, mais pour certains développeurs quand on est attaché à quelque choses, un univers, un personnage, un gameplay, il est difficile de passer tout simplement à autre chose. J'aurais pu citer par exemple le studio Bungie, créateur d'Halo, qui se sépare de Microsoft et devient indépendant pour créer... Destiny.