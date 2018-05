Voici une Information autour du jeu Detroit : Become Human :Alors que l'embargo n'est pas soulevé, un site a publié son test. Selon eux, c'est l'un des jeux les plus ambitieux de l'histoire. Le titre est non seulement un jeu interactif étonnant, mais il est aussi une montagne russe émotionnelle que les jeux Heavy Rain et Beyond : Two Soul n'ont jamais réussi à accomplir. Il est aussi rempli de passages et de personnages mémorables. Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi...Source : https://www.gamepur.com/news/29062-detroit-become-human-review-leaked.html