Achetez vous les jeux / consoles longtps après leurs sorties ? Pour ma part, par exemple pour la Switch j'attends qu'il y ai vraiment 3 ou 4 jeux que je veuilles faire absolument, afin que ce soit rentable, je n'achète pas une console pour 1 seul jeu. Concernant les jeux, j'achète les gros blockbusters style God of War ou Uncharted le jour J ou dans les semaines qui suivent. Concernant les autres jeux, je peux les faire 6 mois voir 1 ou 2 ans après leur sortie pour certains.. Et vous ?

posted the 05/21/2018 at 12:54 PM by fab49