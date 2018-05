J'ai enfin platiné l'excellent!!! Trophée ultime que j'aurais pu obtenir bien plus tôt évidemment, je l'ai joué en feignant au niveau de l'évolution du royaume et de la récolte des matériaux/argent en laissant la console allumée plusieurs après-midi.Je trouve le jeu bien plus complet que le premier dans la forme et les possibilités "mais" bizarrement j'ai plus accroché sur le 1er ! Et pourquoi ? Je n'ai pas autant retrouvé le côté "Ninokunesque" au niveau ou je l’espérais... c'était plus classique là, on va dire. Mais sinon ça restais vraiment bien sympa à suivre, bien que simple.Si suite il y a, j'espère un mélange des 2 opus, surtout que j'avais adoré le côté "collection" de monstres à la Pokémon dans le 1. La gestion du royaume était une très bonne idée, ce mode mérite plus et approfondissement. Le mode bataille cependant, il est vraiment facultatif. Les décors sont sympa mais encore une fois j'ai plus accroché a ceux du premier. Les donjons se ressemblent aussi... Les labyrinthes c'était une bonne idée aussi mais pas assez développé, ça se ressemble de trop malheureusement...Enfin bref sinon le reste c'était vraiment top! J'ai surkiffé ce jeu et le temps que je lui ai accordé y confirme, pour le coup j'espère vraiment que la franchise va se poursuivre pour encore plusieurs suites car il y a vraiment un potentiel de fou sur cette licence. Affaire à suivre! Maintenant je m'attaque a... Ah bon plus rien avant... Spider-Man certainement!