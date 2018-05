Voici une Information autour entre autres du jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :VgChartz a mis le Top à dater du 24 mars 2018. Le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom se serait écoulé à son lancement à 288 566 exemplaires. Le jeu Sea of Thieves se serait écoulé lui à 202 874 exemplaires.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première et la Nintendo Switch deuxième. La Xbox One quant à elle dépasserait les 100 000 unités écoulés...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43184/Global/