La Dreamcast à été présenté officiellement au japon un certain 21 mai 1998... soit 20 ans pile.Console très particulière pour Sega (et pour les joueurs qui se respectent!) car il s'agit tout simplement de son dernier coup sur le marché du hardware, et beaucoup seront d'accord pour dire qu'elle ne méritait clairement pas cette sinistre sortie de route.Je vous mets la vidéo d'une partie de la conférence, ou l'on notera que Sega à essayé de troller la N64, la présence de Segata Sanshiro (le Grand!) et un certain... Hideo Kojima (l'homme qu'on interroge lors de nombreuses présentations de consoles et qui fait des jeux que pour Sony