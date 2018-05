Une nouvelle rumeur a fait surface chez Matt Harris, qui a déjà divulgué des informations précises (et parfois inexactes) sur Call of Duty : Black Ops 4, sur ce qu'est Call of Duty 2019. Il affirme que Call of Duty 2019 est Call of Duty : Modern Warfare 4.



En espérant que ce soit le cas, Infinity Ward sauve nous de Black ops 4.



Réponse début d'année 2019 !

Charlie intel - https://charlieintel.com/2018/05/20/rumor-call-of-duty-2019-is-call-of-duty-modern-warfare-4/