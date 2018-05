- Tout d’abord on aurait un énorme vaisseau ou une station spatiale qui sert de hub. On pourrait y rencontrer divers personnages, admirer nos vaisseaux les modifier etc. Selon les dernières rumeurs tout cela se ferait à la 3° personne.- Une carte de la galaxie du système Lylat permettrait de choisir les courses/missions.- Gameplay arcade mais technique et stratégique :Pas de transformation de l’arwing car cela pourrait poser un problème de rythme durant la course. Et puis je vois mal l’arwing en mode bipède ou tank faire une course…Barre d’énergie à la F-Zéro qui diminue à chaque dégât/collision. Les tirs, le boost, et l’utilisation d’équipements spéciaux consommeraient de l’énergie.Pour regagner de l’énergie, on aurait plusieurs moyens comme abattre un concurrent ou accomplir un exploit (passer sous un obstacle ou à travers des cercles d’énergie disséminés sur le circuit etc.)La vitesse des vaisseaux ne sera pas équivalente aux bolides futuristes de F-zéro (beaucoup trop rapide) mais ça ira quand même beaucoup plus vite qu’un 200cc dans mario kart 8 par exemple.- Plusieurs types de course et d’épreuve. Possibilité de visiter librement les circuits.- Un mode arcade course/shoot’em up où il faut enchainer les combos en détruisant des groupes d’ennemis qui pop sur le circuit.- Un autre mode arcade/boost qui serait un mode contre la montre sans le coté shoot’em up mais bien plus rapide.- Amélioration et customisation des vaisseaux, choix des armes et de l’équipement.- Certains éléments du décor destructible et évènement sur le circuit (une pluie de météorite, des tornades etc.)- Les circuits seraient bien fermés mais proposeraient plusieurs tracés différents.- Un mode multi solide et complet avec des équipements et du cosmétique à débloquer.- Une bonne histoire (sans Andross) et pourquoi pas différent embranchement scénaristique avec plusieurs fins à la clé. Après tout Retro a engagé un certain Jon Verrall qui s’est occupé de l’écriture et des cinématiques pendant plus d’un an, donc on peut s’attendre à quelque chose de solide de ce côté-là