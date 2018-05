Tests

Odin Sphere : Leifthrasir

Encore un platine, un de plus!Remaster de la version PS2, Odin Sphere revient plus beau et plus jouable qu'auparavant, pour notre grand plaisir.Alors pour ceux qui sont passé à côté de ce jeu sur PS2, c'est le moment de réparer cette erreur, sur Vita ou PS4.Dans Odin Sphere, on incarne à tour de rôle 5 protagonistes qui doivent empêcher le Ragnarok d'arriver. Bien que les personnages aient leur histoire propres, celles-ci n'arrêtent pas de s'entrecroiser.Bien qu'au début, on ne peut choisir que Gwendolyn. Les autres personnages se débloquent uniquement, et systématiquement, à la fin d'un scénario.Même s'il n'y a pas énormément de textes à lire et bien que les actions des protagonistes n'aient aucune influence sur le moment même, les différents scénarios se laissent suivre sans effort.GAMEPLAY :Alors, le gampelay est comme sur PS2 assez bon. On parcoure des tableaux qui tournent en boucle sur eux-mêmes pour la plupart en essayant de tuer les ennemis le plu rapidement possible pour avoir le meilleur score afin d'obtenir de meilleurs récompenses.On peut quitter les niveaux et y rentrer pour grinder si nécessaire, la disposition des niveaux change sans cesse pour que cela ne devienne pas monotone.Le jeu est un genre de beat'em all en 2D avec un coté aventure/plateforme où l'ont doit absorber des phozon pour upper ses skills et manger de la nourriture afin de gagner de l'xp et augmenter ses points de vie.Oui, dans Odin sphere on gagne de l'expérience, non pas en tuant des ennemis, mais en "cultivant" des fruits et légumes afin de les manger cru ou dans une préparation culinaire.Personnellement, j'ai toujours aimé le gameplay à base de cuisine dans les jeux et ici, on passe pas mal de temps à manger. Mais, pour ceux qui n'aiment pas cet aspect, les ingrédients se trouvent relativement facilement et on est dans un côté assez casual de la chose.Vous avez les ingrédients, une recette et un cuisinier prépare le plat. Rien de bien compliquer, c'est juste que c'est une partie importante du jeu, on ne peut pas faire sans.Le jeu est fluide dans la plupart des cas, de temps à autres, quelques chutes de framerate pointeront le bout de leur nez quand vous déclencherez une attaque de zone avec une potion suivi de quelques attaques de skills sur un large boss, mais à part ça, RAS.Le jeu répond bien, les coups sortent facilement, le jeu est assez action et on s'amuse pas mal à enchainer les différents combos sur terre où dans les airs.Par contre, les personnages évoluant des les mêmes environnements, au bout du 4ème héro, on commence à sentir la redondance. (il n'y a que 8 niveaux différents)Malheureusement, il n'y a pas de niveaux supplémentaires, ce qui pour le coup aurait été le bienvenu.Les musiques sont assez sympa. RAS de ce côté là.Et côté durée de vie, faut compter 10heures pour Gwen et 7 à 8 heures pour les autres.Les recettes étant déjà débloquées, le leveling se fait plus rapidement.Comptez +/- 40h pour le platine.REALISATION :Alors, Odin Sphere est un jeu d'aventure/action/plateforme... en 2D!Pas de la 2.5D à vomir, de la belle 2D premium, Vanillaware oblige!Les graphismes sont vraiment top. Que ce soit les persos, les décors ou les ennemis.Ça fait vraiment plaisir de voir un studio continuer dans de la 2D traditionnelle et ne pas succomber à la facilité de la 2.5D.Les animations sont très réussie. Là encore, perso ou PNJ. (Ca manque chouia de variété dans le bestiaire)Pour les fans d'action en 2D, je pense que Odin Sphere fait parti des jeux à posséder.Côté menu, c'est assez simple à comprendre et la navigation est instinctive. RAS de ce côté là.En résumé,Remaster réussi. Le jeu est toujours aussi plaisant à jouer (même si ça devient un peu répétitif vers la fin) avec une durée de vie plus que correcte.Les amateurs de 2D ne peuvent qu'être conquis.+ De la 2D, de la vraie.+ Une histoire, 5 destins.+ Reconfiguration des niveaux pour éviter l’ennui du déjà vu...+ Durée de vie- ... mais quand même un peu répétitif vers la fin./10Liste des jeux à venir :