Voici des Images d’une Exclusivité Nintendo Switch à paraître :Aujourd'hui, Square Enix a publié de nouvelles images pour son prochain J-RPG Octopath Traveler. Tout d'abord, nous en apprenons davantage sur les personnages récemment révélés, Cyrus et Ophilia. En tant que savant, Cyrus peut utiliser trois types de mages différents, le feu, la glace et la foudre. Cela lui permet d'exploiter les faiblesses de l'ennemi en synergie avec sa capacité d'attaque. Ophilia peut utiliser la magie de récupération qui affecte toute l’équipe, permettant aussi de ressusciter les personnages KO, augmenter la défense et attaquer avec la magie de la lumière.Le monde est composé de huit régions, chacune d'entre elles étant le point de départ de l'un des héros. Cyrus est originaire de Flatland, Ophilia de Frostland, H'aanit de Woodlands, Therion de Clifflands, Alfyn de Riverland, Primrose de Sunland, Olberic des Highlands et Tressa de Coastland.De plus, les épéistes peuvent utiliser des épées et des lances. Les danseurs utilisent des poignards. Les marchands utilisent des lances. Les pharmaciens utilisent des haches. Les chasseurs utilisent des arcs et des haches. Les voleurs utilisent des poignards et des épées. Les savants et les prêtres utilisent tous les deux des bâtons.Chaque classe a aussi un attribut, outre les épéistes qui sont neutres. Les danseurs ont l'obscurité. Les marchands ont l’élément vent. Les pharmaciens sont associés à la glace. Le chasseur a le tonnerre. Les voleurs ont le feu. Les érudits peuvent maîtriser le feu, la glace et le tonnerre. Les prêtres utilisent la lumière.Au niveau des talents, Olverik peut booster sa défense et protéger ses alliés. Alfyn peut créer diverses potions. H'anit peut capturer des bêtes pour ensuite les retourner contre des ennemis. Ophilia et Primrose peuvent invoquer des êtres. Tressa peut trouver de l'argent simplement en se promenant ou en combattant. Therion peut utiliser le crochet pour ouvrir les coffres.Pour rappel, le jeu Octopath Traveler sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 13 juillet prochain…Source : https://www.dualshockers.com/octopath-traveler-screenshots-world-map/