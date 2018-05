Le site web japonais de Mario Tennis Aces révèle quelques informations sur le jeu, dont le mode principal et quelques précisions sur les autres modes de jeu.- Wario et Waluigi ont apporté une mystérieuse raquette qui plonge le tournoi dans le chaos.- Lorsque la tempête qui a semé le chaos sur le tournoi prend fin, Luigi, Wario et Waluigi ont disparu.- Mario part alors trouver et sauver Luigi.- Plusieurs évènements et missions viendront alors ralentir Mario dans sa quête.- Mario aura bien des points de statistiques qui augmenteront plus il progresse dans les missions.- Certaines missions demanderont des conditions précises pour les terminer.- Mario pourra utiliser différentes raquettes avec des statistiques et pouvoirs différents.- Si Mario n'a plus de raquettes, c'est game over.- Les missions auront plusieurs niveaux de difficultés, de facile à avancé/pro.- Les règles peuvent être librement personnalisées.- Jusqu'à 4 joueurs.- Possibilité de régler le niveau de l'IA, choix des courts, ainsi qu'une option "K.O.".- Possibilité de choisir une grosse balle (comme dans Mario Tennis: Ultra Smash).- Multijoueur entre plusieurs consoles, jusqu'à 4 joueurs.- Matchs simple 1VS1 (2 joueurs) ou 2VS2 (4 joueurs).- Connexion Internet pour jouer avec les amis ou matchs aléatoires.- Le jeu fait parti du service Nintendo Online : le jeu en ligne est gratuit jusqu'en septembre prochain.- Mode solo ou multijoueur avec les règles du tournois par élimination.- Un Toad jouera les commentateurs live.- Tournois mensuels avec classement, les joueurs auront un rank.- Le rank est basé sur le nombre de points gagnés.- Plusieurs tournois avec des challenges corsés.- Au lancement, un seul tournois sera disponible.- Mode de jeu à part du Free Match où vous pourrez jouer avec la détection de mouvement grâces aux joy-con.- Plusieurs options personnalisables comme dans le mode Free Match.- Recommandé pour des sessions simple mais fun.