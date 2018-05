C'est lors d'un stream durant le Star Ocean Fes que le producteur de la serie nous parle d'un éventuel prochain opus."Je comprends qu'il y a une autre information que vous voulez avoir mais je vais être honnête ce n'est pas quelque chose qui peut être fait facilement.Si vous êtes d'accord avec le fait qu'il ne soit pas développé par Tri-Ace alors je pense que ça pourrait peut-être se faire.... mais nous ne pouvons pas faire cela, n'est-ce pas ?Cela dit, attendez encore un peu ou continuez d'y croire tout en jouant à Star Ocean Anamnesis (sur mobile). Je ferai de mon mieux et je suis sûr que votre soutien sera une énorme force pour nous. C'est à peu près tout ce que je peux partager pour aujourd'hui, mais je voulais juste faire savoir que nous avons bien compris votre message."En gros selon lui un Star Ocean 6 pourrait voir le jour plus facilement si ce n'etait pas Tri-Ace aux commandes, mais vu l’accueil du 5 on peut se demander si ce ne serait finalement pas une bonne idée.