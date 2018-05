Voici d’abord des Images du jeu Okami HD sur Nintendo Switch :Voici ensuite la box du jeu :De plus, une Edition Limitée avec l’OST du jeu sera également commercialisée sur le Store de Capcom :A noter qu’en Occident, pour le moment, aucune version physique n’a été officialisée. Pour rappel, cette version sortira le 09 août prochain…Source : https://nintendoeverything.com/okami-hd-physical-release-up-for-pre-order-on-play-asia/

posted the 05/20/2018 at 03:52 PM by link49