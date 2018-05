Test

Salut Gamekyo !Hier, J'ai téléchargé la beta de Onrush, qui sera jouable jusqu'à demain 11h du matin, et je voulais vous donner mon petit avis sur ce jeu dont je n'avais aucune intention d'acheter...et ça pourrait peut-être changer avec cette beta.Tout d'abord commençons par sa plastique : le jeu est beau et fluide (je joue sur Xbox One X + écran 4k/HDR). C'est assez coloré, propre, et fluide, je pense qu'il tourne à 60fps constant en choisissant le mode "favoriser le frame rate" dans les options. Quelques sacrifices tout de même avec ce mode, quelques pops de textures et d'ombres mais dans le feu de l'action, ça passe très bien. Le mode "favoriser la résolution" est en effet un peu plus joli, mais là on se cantonne à du 30fps, dommage pour ce type de jeu.Ensuite, le coeur du jeu : son gameplay. Pour les amoureux de Motorstorm et Pure, vous serez aux anges, on y retrouve l'essence même de ces jeux "arcade" : prise en main immédiate, fun, excellente impression de vitesse, bref, de ce côté pas de soucis à se faire.Vient ensuite le principe même du jeu, qui en a déçu beaucoup lors de son annonce : ici, pas question d'être le "premier" sur la piste (enfin si, il faut quand même être premier, mais pas comme on en a l'habitude dans les jeux de courses). Ici, le but est de littéralement défoncer ces adversaires. En jeu, j'avais un peu peur et en fait j'ai été agréablement surpris : de nombreuses situations s'offre à nous : pousser sur le côté pour envoyer son adversaire dans les choux, l'écraser grâce à un saut, arriver un peu vite derrière lui pour lui enfoncer le derrière : c'est assez jouissif et moi qui avait peur de me lasser assez vite, je trouve ça fun et assez addictif. Il faut savoir qu'en ligne, des bots sont ajoutés pour vous donner l'impression d'être bon même lorsque vous êtes nuls : ce sont des véhicules à enfoncer qui nous permettent de récupérer du boost et du "rush". Le rush est une jauge qui se charge au cours de la course, et lorsqu'elle est pleine, permet de déclencher une attaque spéciale.Chaque catégorie de véhicule possède une attaque spéciale différente. Finalement, le moment un peu frustrant est quand on a plus de boost, car on se prend à l'utiliser pratiquement en permanence. On se sent également un peu lésé lorsqu'on est un peu loin de l'action, sans réussir à rattraper ses adversaires, mais le jeu a la bonne idée de vous rapprocher de l'action quand cela arrive.Au niveau du contenu, il y a 4 classes de véhicules (8 dispos dans le jeu final). J'ai pu courir en ligne sur 3 ou 4 pistes différentes selon les modes de jeu. Ces pistes étaient toutes très différentes et agréables visuellement. Au niveau des modes de jeu, 2 sont présents dans la démo : le classique qui demande de foncer dans ses adversaires pour faire gagner son équipe, et le deuxième est de passer dans des portes pour faire gagner sa team : foncer dans les adversaires est également nécessaire ici afin d'empêcher l'autre équipe de passer dans les portes. Je ne sais pas si des modes permettront de jouer solo et non en équipe.Le jeu m'a fait une excellente impression. J'attends de voir le contenu final : possibilité de customiser ses véhicules, autres modes de jeu et nombre de circuits pour savoir si je me lance dans l'aventure, mais pour l'instant je suis assez enthousiaste !Pour ceux qui ont essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé