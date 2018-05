NEOGEO : A VISUAL HISTORY (ネオジオ〜目で楽しむ軌跡) est un livre de Bitmap Books sorti en langue anglaise en 2017.



Il donne la part belle aux visuels Neo Geo, rendant ainsi hommage au savoir faire de SNK en la matière.Rapidement épuisé, il est de nouveau disponible pour notre plus grand plaisir !



Mes petits lapins, je vais vous poser une question.



Elle ne s’adresse qu’aux hommes, aux vrais hommes et pas aux petites chouquettes en sucre qui jouent à Kirby ! Ma question est simple : qui dans les années 90 n’a jamais eu un début d’érection en voyant la Neo Geo dans toute sa splendeur ?



Bon on va pas se mentir, même moi qui étais un fan inconditionnel de la PC Engine à cette époque, je bavais devant les courbes racées de cette machine hors norme.



Belle comme un truck américain, elle en imitait la démesure : console designée comme une Lamborghini Countach, véritable manette d’arcade, cartouche de jeu plus grande qu’une cassette VHS (ou V2000) et surtout l’intro mythique qui affichait crânement « Max 330 Mega – Pro Gear Spec », histoire de dire aux kékés qui jouaient sur leur console d’enfants d’aller se rhabiller avec leur jeux de puceaux à 4 Megas car des hommes sévèrement burnés arrivaient avec des jeux qui sentaient bon la testostérone !



En gros la Neo Geo c’était la console faite sur mesure pour Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger ! Même Jean-Claude Van Damme il avait pas le droit d’y jouer car il était trop frêle. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a fait Street Fighter The Movie mais bon ça c’est une autre histoire...



Alors concernant le livre de Bitmap Books, je vous rassure de suite, même si le livre est entièrement en anglais, ce n’est pas un handicap pour les adorateurs de Molière que nous sommes car comme son nom l’indique : il prenne l’angle des visuels et autres artworks.



On retrouve ainsi à travers 400 pages, les dessins fantastiques de l’équipe des graphistes de SNK qui ont forgé la légende. C’est un incroyable hommage au Pixel Art ! C’est bien simple des pixels comme ça, on n’en fait plus d’aussi beau de nos jours, ça c’est du pixel ciselé aux petits oignons ! C’est pas de la bouse industrielle générée automatiquement par logiciel. Non là les graphistes ont posé un à un les pixels à l’écran, c’est du travail d’orfèvre. D’ailleurs si ça se trouve, ils ont fait ça avec Deluxe Paint sur Amiga, faudrait que je me renseigne sur le sujet ! Car seul l’Amiga pouvait faire de si belles choses et rendre l’impossible possible.



Sinon il n’y a que pour les interviews que c’est un peu chiant mais bon c’est pas non plus un livre de philosophie, on comprend les grandes lignes pour peu que l’on ait pas trop séché les cours de Miss Perperpote au collège.



Alors le livre que je vous présente dans cette vidéo c’est l’édition de base à 30 livres, il en existe deux autres vendues respectivement à 50 livres et 70 livres (la version collector et la version Mega tirée à 330 exemplaires, petit clin d’œil au slogan dont je vous parlais tout à l’heure, le fameux Max 330 Mega). Bon autant vous dire que l’édition Mega est épuisée depuis belle lurette et que mis à part le fourreau, les posters, le badge et quelques autocollants, l’édition collector est strictement identique à la version de base. A vous de voir si ces petits plus justifient les 20 livres de différence...





