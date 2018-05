Je me permets de partager cette vidéo de Biohazard France qui montre tout le contenu de la Data Gallery de Resident Evil 2.



Ce bonus était uniquement présent sur les versions DreamCast et PC du jeu.



On pouvait apercevoir entre autres beaucoup de changements de skin sur des perso, ou encore des artworks inédits etc.



Un amuse gueule récapitulatif avant le violent trailer du remake à l'E3 2018.





Biohazard France - https://www.youtube.com/watch?v=GWb1vxPUAo0&list=LLePsncmFeNX8YvgH2onCcTg