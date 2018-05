Bonjour à tous!Comme le prochain épisode de Pokémon(qui sortira sur Switch) sera normalement officiellement dévoilé sous peu, j'aimerai connaitre vos attentes vis à vis du jeu?Un monde open world(soyons fou)?Le retour du Pokédex National?Le retour d'une VRAI zone de combat?De tout nouveau Pokémon(et pas des formes version Alola)?Bref donnez votre avis dans la joie et la bonne humeur

Who likes this ?

posted the 05/20/2018 at 01:24 PM by ouroboros4