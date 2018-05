Voici une Information concernant le jeu The Witcher III : Wild Hunt :Le 19 mai 2015, le jeu sortirait chez nous sur PC, Xbox One et Ps4. Après, deux gros DLC sont sortis, ainsi que de nombreux patchs, aussi bien sur Ps4 Pro que Xbox One X, entre autres. Le titre a d'ailleurs raflé de nombreuses récompenses, et a été élu Jeu de l'année par de nombreux sites. Trois ans déjà..Source : https://www.resetera.com/threads/the-witcher-3s-3rd-anniversary-today.43556/