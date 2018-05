-Tenchu de FromSoftwareIls l'ont dit, le retour d'une ancienne licence en mode reboot mais tout porte a croire que ce sera le retour de la licence Kuon a cause du bruit et a l'objet qui fait très horrifique selon certains, il y a très peu de chance pour un nouveau Tenchu donc...mais ne jamais dire jamais.Comment oublier l'ambiance divine de cette série, ces musiques sublimes, ces personnages ultra charismatiques, cette liberté d'exploration et d'infiltration, ce grappin révolutionnaire a la mode dans les jeux d'aujourd'hui maintenant, et surtout les intros justes culte et méga nostalgique.Allez si Shadow die Twice est un nouveau Tenchu je vous ferais la même scène que la vidéo plus bas mais avec des allumettes!