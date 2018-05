Salut à tous, hier je suis allé passer une journée au, à, l'occasion de me replonger dans la culture vidéo-ludique et de tâter ou re-tâter quelques vieilles machines dont pas mal que je n'avais pas eu la chance de connaître à l'époque.Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un festival international du jeu vidéo ayant lieu chaque année dans la capitale bretonne durant une semaine et se terminant le dimanche, dans la soirée. Pour info je n'ai pas pu y aller en semaine car je travaillais et aussi car le pass complet coûtait trop cher pour moi.Donc commençons, au niveau de la disposition c'était pas mal fichu du tout et l'ambiance était excellente; des sourires et beaucoup de rigolades. La majorité étaient des jeunes bien sûr, mais aussi pas mal de trentenaires voire de quadragénaires; vieux gamers qui faisaient découvrir leurs antiquités à leurs fils qui apparemment s'y amusaient beaucoup. On ne le voit pas trop sur les photos, mais il y avait beaucoup de monde et pas mal de longues files d'attentes devant presque chaque borne d'arcade pour y jouer. Au niveau des personnalités, j'ai pas beaucoup attendu et ai trouvé FFVI Man, un dézoneur de Super Famicom assez populaire dans le milieu.A l'intérieur du bâtiment, tout de suite, des consoles installées un peu de partout, avec des jeux de combat qui tournaient sans relâche: au menu parmi les plus connus: duet bien sûr le plus campé était de loin. J'ai pu d'ailleurs l'essayer pour la première fois et j'ai gagné mes deux parties contre des enfants mais qui avaient le jeu chez eux de ce qu'ils m'ont dit lol. Je me souviens d'ailleurs la première phrase du garçon: "Vous avez déjà entendu parler de Dragon Ball Z Monsieur?Trop mimi!Ensuite, on passe à mon coin favori:! J'avoue que c'est ici que j'ai passé le plus clair de ma journée. Étaient présentes de vieilles consoles du début des années 90, et beaucoup de matos japonais:Une, avec duet un bon vieux, uncapable de jouer des cartouches de Mega Drive avec l'excellent, uneavec, undeavec un jeu sympa dont j'ai oublié le nom, uneavec son, uneavecet le fameux, l'oscilloscope connu pour être le premier jeu vidéo.Juste à côté un nouveau coin arcade était présent avec comme style de jeu à l'honneur: les. On avait droit à duet pleins d'autres licences que je ne connaissais pas, mais après avoir un peu tout testé, c'était de la franche rigolade même si certaines bornes ne fonctionnaient pas. Toute l'aile est du Liberté était consacré à des jeux sur pc, dont beaucoup deindépendants et j'avoue que j'ai pas trop traîné par là car c'est pas trop mon truc.^^Au final, j'ai pu aussi accéder à diverses tournois avec des invités du monde entier et notamment des joueurs japonais pro qui se baladaient toute la journée dans le festival en dehors de leurs prestations. D'un côté, on pouvait suivre unsur je ne sais quel Mario qui déclenchait pas mal d'émoi. Pas loin, il y avait aussi du fight avec notamment un match Corée du Sud/USA sur, mais ce qui était le plus sympa pour moi était de suivre un champion Japonais du nom definir unsans jamais se faire toucher. Apparemment il n'était pas en grande forme ce jour là, car il a fait un sans faute tout le long, mais a perdu toutes ses vies contre le dernier boss et l'a battu de justesse...oui pour lui ça devait être une prestation moyenne, mais pour le public et moi c'était juste hallucinant!Voilà, même si je n'ai assisté qu'à une petite partie du festival, je pense qu'elle était assez représentative de ce qui s'est produit toute la semaine et de l'ambiance générale. Il y avait aussi pas mal d'autres choses dont des conférences le soir, mais j'avais pas très envie de rester pour ça j'avoue. J'espère que l'an prochain je pourrai y retourner et pourquoi pas faire un ou deux jours de plus.Sur ce, à la prochaine!