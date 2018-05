Un multijoueur en coopération jusqu'à 4 joueurs. Créez votre communauté et invitez jusqu'à trois amis à survivre avec vous dans un monde ouvert rempli de zombies sanguinaires, d'êtres humains hostiles et de précieux équipements nécessaires à garder votre communauté en vie 2.

Who likes this ?

posted the 05/20/2018 at 08:55 AM by leblogdeshacka