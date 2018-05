Encore une fois c'est une rumeur, rien n'est officiellement confirmé et il s'agit de propos relayé par des dataminers qui auraient fouillé dans les données actuelles du jeu.Les dataminers qui ont notamment révélé un certain nombre détails sur la partie histoire du DLC de Xenoblade Chronicles 2 ont aujourd'hui partagé quelques détails supplémentaires.- Un nouveau niveau de difficulté et la possibilité de changer la difficulté en cours de jeu.- De nouvelles quêtes annexes.- Un nouveau type de cylindre pour la récupération.Je laisse ces deux points en anglais comme je ne suis pas certain de ce que ça représente dans le in-game actuel.- L'ajout de nouveaux coeurs auxiliaires de niveau 5.- Ajout de 2 nouvelles Lames avec des armes uniques et de nouvelles mécaniques de combats très particulière.- La possibilité pour certains ennemis d'avoir une forme éveillée comme Pyra/Mythra et Pandoria.- L'ajout d'un bestiaire pour les monstres uniques vaincus.- La possibilité de jouer Jin, et la possibilité de rencontrer de nouveaux "Super Boss" (les monstres de niveau 100 et plus) dont le robot Rosa.En parlant des DLC, maintenant j'ai une question. J'ai hier regardé une nouvelle fois le trailer de l'E3 2017 sur Xenoblade 2. Et j'aimerais savoir si en 1 run et demi, j'aurais raté ce passage qui me semble quand même assez important :On est certain que ce n'est pas dans le jeu ? Je n'ai pas vu d'articles mais je n'ai pas poussé la recherche à fond aussi. Ce passage peut aussi être simplement un moment retiré du chapitre 3 et correspondre au moment où l'équipe de Rex sur leur bateau est aspirée et avalée par le titan Uraya. Mais dans ce trailer de l'E3 2017 il y a aussi le passage où on voit Malhos devant un mur de feu. Alors du coup je me demande si ça ne serait pas éventuellement des passages du DLC.