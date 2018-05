Treyarch lors d'une interview a Eurogamer expliquent qu'ils n'ont jamais prévue de solo pour cet episode (ce qui ne concorde pas avec certaines rumeurs disant qu'ils n'auraient pas eu le temps de le finaliser a temps) car il y a de plus en plus de joueurs qui se focalisent sur le multijoueurs et le mode zombie, mais qu'il y aura quelques missions solo se concentrant sur les persos jouables du multi pour compenser.De plus ils annoncent lors d'une interview a Twinfinite COD ne sortira pas sur Switch.