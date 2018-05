Voici une Information concernant un jeu non dévoilé sur Nintendo Switch :Dans le dernier podcast Nintendo hébergé par IGN, l'animateur du Nintendo Voice Chat, Peer Schneider, a partagé des informations sur le jeu Star Fox : Grand Prix. Bien que Peer n'ait jamais vu à quoi le jeu Star Fox : Grand Prix ressemble, il a dit qu'il a entendu que le jeu est visuellement magnifique. Il déclare même que le jeu est stupéfiant, vraiment. On constatera surement cela au prochain E3...Source : https://nintendosoup.com/ign-says-star-fox-grand-prix-looks-stunning/

posted the 05/19/2018 at 03:43 PM by link49