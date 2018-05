Attention spoil ! Les 11 skins de l'anniversaire Overwatch ont leakés en Chine ^^ !On aura donc 8 skins légendaires et 3 épiques, dont un skin pour Orisa, Brigitte et Doomfist ! Et surprise : Le skin de Tracer n'est qu'épique !L'event débutera le 22 mai prochain, probablement en soirée, vers 18 heures comme d'habitude