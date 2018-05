Nouvelle vidéo qui s'attarde sur le origines du projet, et ce sont le directeur du studio, le directeur du jeuqui parlent du parcours du studio de Syphon Filter à Days Gone.Actuellement le Sony Bend compte 130 personnes et jusqu'à 120 en soutient (dont l'habituelle outsourcing )Le jeu est complètement jouable du début à la fin, le temps restant jusqu'à la sortie est donc consacré aux playtests et polish.Ah et on peut bien manipuler un groupement de freakers( en faisant du bruit), vue qu'ils s'attaquent à la première cible vivante comme dans le gif ci dessous. De plus les hordes sont un peu partout, et elles ont un comportement migratoire. Ils doivent manger et boire comme tout le monde, alors ils vont là où c'est disponibleLe jeu compterait d'ailleurs environ 1 200 événements dynamiques (dont les embuscades ) qui peuvent se produire dans toutes les régions.