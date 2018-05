Vint alors l'avènement du Feu... Redécouvrez le jeu de référence salué par la critique. Dans cette splendide version remastérisée, retrouvez Lordran et redécouvrez ses décors époustouflants en haute définition et en 60 fps. Dark Souls Remastered comprend le jeu de base, ainsi que le DLC « Artorias of the Abyss ». Caractéristiques principales : Un univers sombre et profond Plongez dans un univers épique de fantaisie noire, marqué par la ruine et la malédiction. Explorez un monde complexe, regorgeant de passages secrets, de cachots et de mystères, et découvrez son histoire nébuleuse. Chaque fin est un nouveau commencement Chaque partie vous surprendra avec de nouveaux défis et des facettes inattendues du jeu. Attendez-vous à avoir envie de terminer le jeu plusieurs fois. Un gameplay riche aux multiples possibilités Avec des centaines de combinaisons d'armes, d'armure, de sorts et d'options d'artisanat, créez votre propre style de jeu pour une expérience unique. Un sentiment de progression, de maîtrise et d'accomplissement De vos premiers pas jusqu'à la maîtrise totale de votre art, développez votre personnage tout en affûtant vos compétences. Mettez au point vos propres tactiques, et goûtez au plaisir de triompher des ennemis les plus intimidants. Un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 6 joueurs sur des serveurs dédiés* Quelles que soient vos raisons de jouer en ligne (collaboration ou confrontation, assistance ou trahison), l'un des neuf serments vous correspondra. À qui prêterez-vous allégeance ? *Les 4 plateformes disposeront de serveurs dédiés.

Belle baisse de prix pour Dark Souls Remastered qui passe maintenant a 27.90€ sur PS4 et OneJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Dark Souls Remastered 27.90€ The Banner Saga Trilogy : Edition Bonus One 39.45€ The Banner Saga Trilogy : Edition Bonus PS4 39.99€ The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Creating a Champion 35.33€ State of Decay 2 - Standard Edition 19.99€ Mario Tennis Aces 46.99€