Let's Play

Je me suis fait un petit let's play pas du tout prévu sur Dandara, comme il était en promo à 11€49 sur Switch, je me suis dit ouais... Why not.Et là surprise ! C'est non seulement le second article le plus lu de mon blog, mais aussi ma vidéo Youtube qui a fait le plus de vues (hors Overwatch) !Du coup, j'étais en train de me dire que c'est peut être un jeu à faire découvrir. De mon côté, j'ai été un peu "choqué" de retrouver une maniabilité adaptée au Smartphone (ça se sent dans la façon de se déplacer du personnages, avec plein d'accoups pour la controler plus facilement au tactile), mais l'ambiance du jeu et ses niveaux semblent être plutôt interessant...D'ailleurs, j'ai au final passé pas mal de temps sur le jeu, il faut dire que le labyrinth est plutôt sympa ^^ !Il y en a parmi vous qui connaissent ce jeu // qui l'ont essayé ? Vos avis m'interessent