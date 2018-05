c'est juste ahurissant la profondeur des outils , ce genre de sofware peuvent couter une bonne centaine d'euro dans le marché., il y aura une quantité très importantes d'échantillons disponibles à la sortie.En passant il y a une possible annonce mardi prochain (enfin la beta ? :3 )Le plus ouf c'est à vers 52:40 et 01:04:000C'est tellement poussé qu'un dev a réussi à faire ça (et c'est complètement fonctionnel)Ce studio quoi