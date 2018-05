Oyé oyé populace de Gamekyo !Aujourd'hui je vous propose un petit article rafraîchissant pour les oreilles, et vous proposer d'écouter une petite sélection de musiques tirées d'OST de jeux que je suis en train de faire ou que j'ai terminé. Ça risque donc d'être pas mal de musiques de J-RPG, mais promis, j'essaierai de varierJe sais que d'autres membres le font régulièrement, en plus du groupe VGM de Gamekyo, mais je vais tenter d'apporter ma touche personnelle avec un petit descriptif ou anecdote concernant les musiques pour se remettre dans l'ambiance des jeux. Je risque aussi de proposer des musiques atypiques des OSTs, en tout cas pas toujours les plus marquantes ou les plus célèbres. Parfois j'essaierai de regrouper les musiques sous un thème particulier. Si le tout vous plaît, je pourrais faire ce genre d'article plus régulièrement.Sur ce, préparez vos oreilles et profitez du voyage !Pour le peu que j'ai pu en écouter, les musiques des Etrian Odyssey sont excellentes (merci Yuzo Koshiro), mais celles de cet épisode V donnent une légère impression de "redite" par rapport aux précédents épisodes, ce qui ne les empêchent pas d'être très chouettes. En revanche, celle que je propose ici, la musique lorsqu'on parcours les étages de la seconde strate, m'a tout de suite marquée pour son charme envoûtant. Elle se veut presque relaxante, et en même temps à la fois mélancolique et un peu inquiétante aussi. Peut-être parce que vous manquez de croiser la mort à chaque angle d'un couloir. Ou est-ce la douceur protectrice qui se dégage de ce mur de roches qui vous entoure, alors même que l'une de ces pierres peut à tout moment se renverser et vous écraser sans ménagement ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : elle fait partie de ces musiques entêtantes qui restent dans la tête et n'en sortent pas...Cette fois, toujours une musique tranquille mais sur une note beaucoup plus enjouée, à l'image de la légèreté et l'insouciance qui caractérise le jeu et la majorité de l'OST, malgré un scénario qui s'assombrit un peu sur la fin. C'est aussi une musique à laquelle on ne fait pas nécessairement attention durant le jeu tellement elle se fait discrète, mais qui est très réussie et très agréable une fois qu'on y prête l'oreille. Elle représente à merveille les petits peuples du monde de Radiata, et est jouée lorsqu'on visite les villages des elfes (elfes noirs pas si noirs, et elfes de lumière plutôt arrogants).D'une manière générale, Radiata Stories possède une OST remarquable signée Noriyuki Iwadare (ayant bossé sur la série Grandia, principalement), dont on reconnais immédiatement le style, mais celle-ci n'a pas obtenu la même célébrité que ses autres oeuvres (la preuve, il est bien difficile de trouver l'OST complète ne serait-ce que sur YouTube), et c'est fort dommage. Nul doute que je proposerais d'autres morceaux du jeu à l'avenir.Xenoblade Chronicles m'a agacé pour plusieurs raisons, mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, ce sont ses musiques (hormis peut-être lors des cutscenes). Certaines sont grandioses, d'autres survoltées, et les dernières sont, comme celle-ci, très posées et relaxantes, avec néanmoins une pointe de mélancolie qui sied parfaitement à l'univers du jeu.La forêt de Makna se visite vers les environs de la moitié du jeu, et se veut être la forêt tropicale du titre, où habitent entre autres les Nopons (créatures adorables ou détestables, selon les gens). On sent à travers ce morceau l'atmosphère paisible et néanmoins étouffante de la forêt (les canicules arrivent régulièrement et sans crier gare), et ce malgré les milles dangers que l'on peut y rencontrer.Pour ma part, j'y ai passé malgré moi beaucoup de temps, car elle est très labyrinthique (et la carte manque trop de détail dans cette zone précise pour vous aider), et je me suis donc perdu régulièrement à entendre cette musique durant des heures, pour faire les innombrables quêtes du village Nopon, qui demandaient pour la plupart autant d'allers-retours dans la forêt... Du coup ça m'a marqué, mais pas pour les bonnes raisonsVoilà les amis, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça aura éveillé en vous de bons souvenirs, ou mieux, l'envie de (re)jouer à ces jeux ! See ya !