Dontnod est fière d'annoncer que leurs nouveau jeu, Vampyr est Gold.Dans Vampyr, le joueur incarnera le Docteur Jonathan Reid qui sera torturé entre son envie d'aider les malades et son besoin de se nourrir étant donné sa condition de vampire. Tous les choix auront des répercutions importantes, des PNJ pourront définitivement disparaître et l'environnement autour de vous se dégradera au fur et à mesure.Le jeu sera disponible le 5 Juin