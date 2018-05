Voici d'abord des Images du jeu Kingdom Hearts 3 :Le jeu n'a toujours pas de date de sortie annoncée lors de l'événement Kingdom Hearts 3 Premiere, mais Nomura déclare qu'une annonce devrait arriver "au début du mois prochain", donc, probablement juste avant l'E3. Nomura déclare également que le jeu Kingdom Hearts 3 est un titre sur lequel beaucoup de personnes travaillent dessus, et ils réalisent actuellement les derniers ajustements...Sources : https://blog.us.playstation.com/2018/05/18/finally-weve-played-kingdom-hearts-3/ et https://www.resetera.com/threads/nomura-on-kh3-we-are-pretty-firm-on-a-certain-date-so-we-hope-to-reveal-it-next-month.43386/

posted the 05/18/2018 at 01:11 PM by link49