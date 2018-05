Un nouvel "Inside Xbox" s'est déroulé dans la nuit du 17 au 18 Mai 2018 et que dire si ce n'est : C'était quoi ce truc ?



Avec beaucoup d'humour et de trolls, nous résumons (avec Arnaud de Grave du site Consoles Fan) une des pires conférences jamais suivies.



2 heures passées sur le direct, résumées en un peu plus de 10 minutes (grâce à la magie du montage), c'est ça qu'on veut voir ! (Et c'est déjà trop).



Au début nous pensions tourner tout cela sérieusement, mais au final il n'en était rien, bonne rigolade à tous !







Inside Xbox c'est chaque mois.