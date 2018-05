Voici une Information autour du jeu Horizon Zero Dawn :Le Studio Guerrilla Games a retweté un tweet annonçant qu''il y aura des informations très prochainement pour les fans du jeu. Un DLC est peu probable, vu que le jeu Horizon Zero Dawn : Complete Edition est sortie en fin d'année. Qui sait, il y aura peut-être un teasing pour le jeu Horizon Zero Dawn 2 à l'E3 2018...Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=236182

posted the 05/18/2018 at 11:49 AM by link49