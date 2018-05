PS4: +58%Switch: -39%XBox One: +20%3DS: -3%PS4: 326KNSW: 171KXB1: 132K3DS: 66KNSW: 281KPS4: 206KXB1: 110K3DS: 68KPS4: ~1.3M (+7%)NSW: ~1.03M (-13%)XB1: ~980K (+34%)God of WarFar Cry 5Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety KitDonkey Kong Country: Tropical Freeze.Les chiffres Software arriveront sous peu.La PS4 fait le meilleur score d'un mois d'avril depuis 2010.

