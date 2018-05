Cette semaine fut dur pour les fans de la Vita (notamment pour les clients de LRG et SLG) puisque le constructeur a annoncé la fin de la production de jeux physiques sur Vita a partir de Mars 2019 aux US et en Europe, mais heureusement ce ne sera pas le cas en Asie et au Japon, et il en sera de meme pour la production de la console qui n'est pas encore prête de s’arrêter.De quoi avoir encore le droit a quelques éditions Asia anglaise de Namco et le support d'EastasiaSoft via Play-Asia pour les jeux indés.En parlant d'EastasiaSoft on rappelle que l'edition physique collector du Zelda/Earthbound-like "Reverie" est dispo a seulement 1500 exemplaires chez Play-Asia pour seulement 30 dollars frais de port compris : https://www.play-asia.com/reverie-limited-edition/13/70bgn5 (aussi dispo sur PS4 en meme quantité)