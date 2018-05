Maintenant que Solo A Star Wars Story s'est dévoilé à la presse, tout le monde pense au prochain stand alone de la saga. Et d'après les rumeurs, le prochain film serait consacré au personnage d'Obi-Wan Kenobi.L'histoire, se placerait juste avant Un Nouvel Espoir dans la timeline de Star Wars et se déroulerait sur Taooine. On y suivrait l'exile d'Obi-Wan Kenobi, alors qu'il sort de sa cachette durant un conflit entre les fermiers de Tatooine et le Hommes des Sables.Stephen Daldry en serait le réal, pas de cast pour le moment.