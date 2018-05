3) Un objet mis à prix à 1 euro n'atteindra ainsi jamais son plein potentiel de vente.



"Le but est de miser le moins possible tout en étant gagnant à coup sûr au prix misé.

Plus les enchères sont nombreuses de la part de nombreux enchérisseurs, plus les prix enflent. On attend donc le dernier moment, on temporise, et les prix restent bas."



- 20 euros de départ. 11 enchères. Prix final : 25 euros. (4 enchérisseurs différents.)

- 1 euro de départ. 13 enchères. Prix final : 22 euros. (6 enchérisseurs différents)

J'ai tenu le propos suivant dans mon dernier article eBay :Je précise que les enchères sont bel et bien nombreuses dans le cas que je m'apprête à démontrer, mais elles le sont seulement du fait des enchères automatiques. C'est pour ça qu'on a genre 11 enchères et seulement 5 euros de plus que le prix demandé sur l'une d'entre elle par exemple. Quand des n00bs enchérissent manuellement sans stratégie, les prix augmentent. J'aime les idiots utiles.Alors, voilà. J'ai une "question lecteur" qui mérite son propre article en réponse. Pour ceux qui croient que je parle dans le vent et que je me suis tapé 5 km de texte au clavier juste pour dire de la merde.Hier, j'ai trouvé un FF6 PSOne comme neuf dans mes cartons et certains l'estimaient à 25 euros alors que moi je disais que ça valait 40 euros.Donc, j'ai fait une petite recherche, et en effet, les pigeons qui n'appliquent pas les méthodes que je préconise le vendent à 25, tandis que les vendeurs qui savent ce que ça vaut en réclament 40. Preuve à l'appui :__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Les faits : sur cette image eBay, on peut voir que deux jeux en achat immédiat se sont vendus dans les 40-45 euros. Récemment. Ce sont les mêmes.On prend les mêmes jeux, vendus eux aussi récemment. Même provenance, même produit. La différence? Le format, mais surtout, la mise à prix de départ :Celui à 22 euros était abîmé, mais celui à 25 était hyper nickel et complet donc équivalent à ceux qui se sont vendus à 45 euros.Le plein potentiel de vente de ce jeu est à 45€ + fdp.Il a été atteint sur celui du dessus parce que le vendeur l'a réclamé d'emblée. Et les deux couillons qui l'ont mis à prix à 20 ou 1 l'ont eu dans le cul.Les deux jeux à 1 et 20 euros ont été remportés par des snipers, et les mêmes snipers participaient aux deux enchères. Ca veut dire que tu ratisses les mêmes clients sur plusieurs annonces, ce qui équilibre les prix car les snipers programment des enchères similaires sur des articles similaires. C'est donc une technique systématique et répandue.C'est particulièrement flagrant sur les mises à 20,1 euros. Montant typique des snipers pour gruger ce qu'ils pensent être la mise la plus élevée. On voit bien que c'est dans les dernières secondes que ça se joue. Et les prix tendent, quelle que soit la qualité de l'article, vers un plafond moyen de 20-25 euros.Remarquez qu'il faut 11 enchères pour progresser de 5 euros par rapport à la mise à prix initiale à 20. Un symptôme des enchères 100% automatiques où c'est la date de l'enchère qui départage des enchères similaires. Donc, des enchères automatiques.Donc en fait, je dis vrai et j'ai l'expérience de dizaines de ventes qui se passent de la même façon. Il suffit de regarder les historiques eBay pour savoir comment ça se passe.Et non seulement je dis vrai, mais il existe un moyen de briser le plafond des 45 euros : en appliquant les conseils que j'ai donnés dans mon dernier article :