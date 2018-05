Quelques informations tirées d'une interview par les numériques.Ben que Heavy Rain s'est vendu à plus de 5,4 millions d'exemplaires sur PS3, Sony ne leur a jamais demandé de faire un Heavy Rain 2.Le studio a eu tout budget qu'il voulait pour développer Detroit.Environ 200 personnes ont travaillé sur DetroitDetroit se situe dans le bas de la fourchette du AAAContrairement à ce que beaucoup pense, il n'ya pas de contrat pour 3 jeux. C'est un contrat jeu par jeu avec Sony.En bref c'est

posted the 05/17/2018 at 10:16 PM by lightning